Imola, Monsterland torna il 31 ottobre: la festa di Halloween dalle 16 alle 5

Sabato 31 ottobre 2026 l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola torna a trasformarsi nel regno di Monsterland Halloween Festival, l’evento, prodotto da Unconventional Events, che ogni anno celebra Halloween con un mix unico di musica, spettacolo e intrattenimento immersivo. L’edizione 2026 inizia a prendere forma con la presentazione dei suoi primi grandi protagonisti. Ad aprire la line-up sono Salmo e Marco Carola, i primi due artisti confermati di un programma che sarà svelato progressivamente nelle prossime settimane. Al centro dell’esperienza ci saranno i tre main stage Horror Warehouse, The Witch Forest by Jäger e Galactica by Cocorico, ognuno con una propria identità artistica, pensata per accompagnare il pubblico in un viaggio musicale che attraversa l’urban, la techno e la migliore elettronica internazionale. Con 14 stage complessivi, il festival si prepara ad accogliere alcuni dei più importanti protagonisti della scena musicale nazionale e internazionale, per un’esperienza sempre più ampia e immersiva. I biglietti sono già disponibili sui circuiti di vendita ufficiali e al seguente link: www.monsterland.it

Dalle 16 alle 5 del 31 ottobre, per oltre 13 ore consecutive, Monsterland accoglierà oltre 40.000 partecipanti in un percorso immersivo attraverso 14 stage tematici, dove musica, performance, scenografie, installazioni e show daranno vita a una vera e propria città del divertimento.