Imola, mercato ortofrutticolo: gli agricoltori raccolgono firme contro il parcheggio

Sotto alle pensiline storiche adesso allestiscono Natale Zero Pare in vista delle Feste, ma a breve sulla pavimentazione saranno visibili i segni che delimitano gli stalli che, nelle intenzioni del Comune, dovrebbero ospitare le auto in sosta da metà gennaio prossimo. La giunta insieme ad Area Blu l’ha annunciata come cosa fatta, ma l’idea di usare il Mercato ortofrutticolo di viale Rivalta come parcheggio nelle giornate e nei pomeriggi in cui non ci sono gli agricoltori con le loro bancarelle, non piace a moltissimi di loro (che oggi sono una sessantina e aumentano in estate fino a 80) e nemmeno a tanti dei clienti che nei giorni pari della settimana vanno lì ad acquistare frutta e verdura di stagione e realmente del territorio.

