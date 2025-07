Imola, maxi-cantiere in via Selice: si parte lunedì 21 luglio

Partiranno lunedì 21 luglio i lavori di rifacimento completo della pavimentazione stradale in via Selice, nel tratto compreso tra via Romagnoli e via Fossetta Selice (escluse). L’intervento si protrarrà fino al 18 settembre e sarà eseguito dall’impresa Cti scrl per conto di Area Blu.

I lavori inizieranno alle 14 di lunedì con le operazioni di accantieramento e prevedono la demolizione della pavimentazione stradale esistente, il disfacimento del parterre centrale con cubetti di porfido, la compattazione del piano di posa, la realizzazione di nuovi strati di base, del collegamento binder e del tappeto d’usura finale. Sarà inoltre ripristinata la segnaletica orizzontale.

Il cantiere sarà suddiviso in tre tratti di circa 100 metri ciascuno. Dal 21 luglio al 5 agosto si lavorerà tra l’intersezione con via Romagnoli e il civico 16/A, dal 5 al 25 agosto tra il civico 16 e via Borgo della Spuviglia, dal 25 agosto al 9 settembre tra via Borgo della Spuviglia e via Fossetta Selice.

Durante queste fasi sarà istituita la chiusura completa della carreggiata, ad esclusione di marciapiedi e piste ciclabili. Dal 10 al 18 settembre è previsto un senso unico alternato per permettere il completamento dell’asfaltatura, con limite di velocità a 30 km/h.

Le deviazioni per i mezzi pesanti provenienti da Nord saranno su via Lasie e via I Maggio, mentre quelli da Sud utilizzeranno via Turati, via Lughese e via Lasie. Per i mezzi leggeri sono previsti percorsi alternativi attraverso via Romagnoli, via Serraglio e via del Lavoro.

I residenti dei civici interessati dalle chiusure non potranno accedere con i veicoli alle abitazioni durante i lavori nel rispettivo tratto, ma sarà garantito l’accesso pedonale e una porzione di parcheggio presso l’Aldi per i mezzi dei residenti. L’accesso a via Borgo della Spuviglia e via Fossetta Selice sarà sempre garantito grazie a una gestione sfalsata delle chiusure.

L’orario di lavoro sarà dalle 5 alle 18, con possibilità di estensione notturna dalle 21 alle 5 e nei prefestivi, nel rispetto dell’ordinanza regionale per la prevenzione dell’esposizione prolungata al sole. Saranno posizionati nove cartelli informativi sulla chiusura dei lavori nelle principali intersezioni e rotatorie della zona per informare gli automobilisti sui percorsi alternativi disponibili.