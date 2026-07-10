Imola. Maturità in ospedale: il diciannovenne Luca si diploma con 93/100 da Montecatone

Un traguardo scolastico straordinario che si intreccia con un percorso di riabilitazione: Luca, diciannovenne della provincia di Roma ricoverato a Montecatone dallo scorso novembre per un grave incidente sul lavoro, ha superato l’esame di Stato con 93/100. Il giovane ha sostenuto la prova in videoconferenza dall’ospedale con la commissione dell’IIS Falcone Borsellino di Zagarolo, che al termine del colloquio lo ha salutato con un lungo applauso. Prima dell’incidente Luca aveva interrotto gli studi per lavorare: la scuola in corsia ha rappresentato per lui una seconda opportunità e un tassello fondamentale per riprendersi in mano la propria vita.

La sua storia corona un successo ancora più ampio. Quest’anno sono sei gli studenti che hanno frequentato la Scuola in Ospedale di Montecatone e tutti hanno superato la maturità (cinque nelle proprie scuole e uno, Luca, direttamente dall’Istituto).

Attivo a Montecatone dal 2004 in collaborazione con l’Istituto Alberghiero Scappi di Castel San Pietro Terme, questo servizio nazionale garantisce la continuità didattica attraverso percorsi personalizzati. Per chi affronta un lungo ricovero, la scuola non è solo studio, ma uno spazio di normalità in cui continuare a mantenere relazioni e immaginare il futuro. I sei diplomi di quest’anno dimostrano che il percorso di cura può accompagnarsi, giorno dopo giorno, alla crescita personale e a nuove prospettive.