Imola, matrimonio all’autodromo: ecco come fare

La fine dell’anno si avvicina e ad Imola è già tempo di pensare ai matrimoni e alle unioni civili non solo del 2024, ma anche del 2025. E così il Comune, nei giorni scorsi, ha definito le modalità (luoghi e orari) per chi sceglierà di pronunciare il fatidico «sì» in municipio, nella sala Miceti, in Rocca, a palazzo Tozzoni oppure in autodromo. Rispetto al 2023 i costi sono rimasti invariati, mentre ci sono state piccole modifiche sulle giornate di utilizzo delle location. La conferma delle prenotazioni deve avvenire al momento delle pubblicazioni e comunque non prima di 180 giorni dalla data dell’evento.

Luoghi e orari

Nel periodo estivo (1 aprile-30 settembre) si potranno celebrare nel Palazzo Comunale nei giorni feriali dalle ore 10 alle ore 17; il sabato mattina dalle ore 9 alle ore 12; il 3° sabato di ogni mese dalle ore 15 alle ore 17 e la 3a domenica di ogni mese dalle ore 10 alle ore 12. Nella sala Miceti, presso i Servizi al Cittadino, invece, tutti i mesi dell’anno nei giorni feriali, negli orari di apertura degli uffici. Nella Rocca Sforzesca il 1°, 2° e 4° sabato del mese alle 16 e alle 17.30 (compreso un eventuale 5° sabato); 1a, 2a e 4a domenica del mese alle ore 11 (compresa un’eventuale 5a domenica). A Palazzo Tozzoni su richiesta dei nubendi e compatibilmente con le attività museali. In autodromo nella sala «Ayrton Senna» il mercoledì e giovedì alle ore 11.30 (compatibilmente con eventi e attività previste fuori e dentro la pista).

Durante il periodo invernale (1 ottobre-31 marzo) sono solo due i cambiamenti: non ci si potrà sposare nella Rocca Sforzesca, mentre nella sala «Ayrton Senna» le celebrazioni saranno possibili il sabato e la domenica alle ore 11.30 (compatibilmente con eventi e attività previste fuori e dentro la pista).

Tariffe

Il Comune ha poi deciso di confermare la tariffa di 410 euro (Iva esclusa) per l’utilizzo della Rocca Sforzesca, Palazzo Tozzoni e per la sala «Ayrton Senna» in autodromo. Cifra che raddoppia in caso di cittadini entrambi non residenti a Imola.

Confermata anche la quota di 200 euro per la celebrazione nel Palazzo Municipale nelle giornate di sabato pomeriggio o di domenica (gratuito nei feriali). Per le coppie di cittadini entrambi non residenti la spesa per il Palazzo Municipale è invece di 200 euro per i giorni feriali e di 400 euro nelle giornate di sabato pomeriggio e di domenica. Gratis per tutti i matrimoni nella sala Miceti.

Non saranno celebrati matrimoni ed unioni civili nei giorni indicati dal regolamento comunale (1 e 6 gennaio, Pasqua e Lunedì dell’Angelo, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 13 e 15 agosto, 1 novembre; 8, 25, 26, 31 dicembre) e in occasione del Gran Premio di F1.