Imola, marito e moglie investiti sulle strisce sono gravi

Alle 19.15 circa di ieri i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di Imola sono intervenuti all’altezza del civico 44 di Viale Giovanni Amendola, sul passaggio pedonale di fronte al centro commerciale Leonardo a Imola, per gestire la viabilità e rilevare un incidente stradale grave tra un’automobilista diretta in centro e due pedoni che stavano attraversando la strada. I pedoni, una coppia di coniugi sulla sessantina, residenti a Imola, sono stati soccorsi dai sanitari del 118, trasportati d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Bologna e ricoverati in terapia intensiva in pericolo di vita.