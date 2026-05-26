Imola, Marco Panieri stravince: “Risultato storico per noi, siamo sulla strada giusta”

Ogni pronostico è stato confermato, almeno per la prima postazione sul podio. A Imola vince Marco Panieri con il 72,55%, percentuale record come record è anche la percentuale di chi non ha votato. Il centrodestra, mancante della Lega finita per sparire nascosta nella lista civica di Paola Lanzon, non ha nemmeno sfiorato l’obiettivo dichiarato più volte dal candidato sindaco Nicolas Vacchi del ballottaggio. Sezione per sezione Panieri non è praticamente mai sceso sotto il 70%, tranne che a Spazzate Sassatelli, e in via Emilia ovest, sotto l’orologio già si brindava alle 18, con ancora ben oltre la metà dei seggi da scrutinare.