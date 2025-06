Imola, manutenzione stradale: sbloccati altri 800mila euro

I cantieri, anche stradali, sono già tanti in città. Ma la giunta comunale ha appena dato l’ok al progetto esecutivo proposto dalla società controllata Area Blu, per un intervento di manutenzione straordinaria su diversi tratti della viabilità urbana.

L’investimento complessivo è di 800mila euro, con una spesa per lavori pari a 602.755,03 euro mentre il resto dell’importo è destinato a costi di sicurezza, spese tecniche, Iva e altre somme accessorie.

Sono tre i gruppi di strade coinvolti. Il primo riguarda le vie Gambellara, I Maggio e Selice (all’innesto con via Lasie). Il secondo, sempre nella zona più periferica, comprende le vie Cooperazione, Correcchio e Casola Canina. Infine il terzo intervento riguarderà le vie di quartiere Baruzzi e Donizetti in Pedagna, Villa Clelia nel quartiere Cappuccini e Serraglio in zona Villaggio.

I lavori, fa sapere in linea di massima il Comune, consisteranno nella fresatura e nel rifacimento del tappeto di usura, con eventuali operazioni di bonifica più profonda per garantire adeguati livelli di sicurezza e funzionalità nella rete stradale». L’intervento è incluso nel Programma triennale dei lavori pubblici 2025-2027 e nell’Elenco annuale 2025. La giunta ha disposto l’immediata eseguibilità del provvedimento.