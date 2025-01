I lavori, affidati ad Area Blu S.p.A., società in house del Comune di Imola, includeranno:

La rimozione di detriti, vegetazione infestante e materiali che ostacolano il regolare flusso delle acque.

Il ripristino delle sezioni originali dei fossi per assicurare la piena capacità di portata.

La regolazione delle pendenze per garantire il corretto deflusso delle acque meteoriche.

Il progetto prevede interventi prioritari sulle aree più critiche, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza idraulica delle infrastrutture stradali. Gli elaborati progettuali includono un cronoprogramma preciso, che consente di avviare le operazioni nei tempi più brevi possibili. Questo intervento fa parte di un piano complessivo di prevenzione e gestione del rischio idraulico, attivato dall’Amministrazione Comunale in seguito agli eventi eccezionali che hanno colpito il territorio nel 2023.

Così l’assessore ai Lavori Pubblici Pierangelo Raffini: “Sono stati una ventina gli agricoltori che hanno utilizzato il fondo da 150 mila euro messo a disposizione, grazie alle donazioni, per indennizzare chi eseguiva lavori di ripristino dei fossi stradali a seguito degli allagamenti nel nostro comune. Ritengo che anche questa azione sia una dimostrazione concreta dell’attenzione che questa Amministrazione nutre verso le imprese agricole e a cui riconosce un grande valore per il territorio e per i nostri prodotti Made in Italy”.