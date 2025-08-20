Imola, maltempo: attivato il Centro operativo comunale

Vista l’allerta arancione per frane e piene dei fiumi e dei corsi minori per stasera e per la giornata di domani (giovedì 21 agosto), con la pioggia più consistente prevista nella prima parte della notte, anche a Imola è stato attivato il Centro operativo comunale (Coc) per la gestione di eventuali problemi. Sul punto, il Comune “raccomanda prudenza e attenzione nella serata e nella notte di oggi, oltre che nella mattinata di domani”, e fa sapere che “seguiranno aggiornamenti in base all’evoluzione delle previsioni meteo e del fenomeno”. Per la popolazione, prosegue l’amministrazione, “è importante, in particolare nelle zone più sensibili o a rischio allagamento, ricordare i comportamenti da adottare in caso di allagamento e restare aggiornati attraverso i canali di comunicazione del Comune”. I comportamenti prudenti da adottare, invece, possono essere consultati nella brochure ‘Perché rischiare?’ della Protezione civile comunale di Imola, al link www.comune.imola.bo.it/argomenti/protezione-civile/cosa-fare-in-ca so-di/cosa-fare-in-caso-di-alluvione. Infine, la situazione dei fiumi e la quantità di pioggia caduta su tutta la regione può essere monitorata in tempo reale su allertameteo.regione.emilia-romagna.it.