Imola, malori alle scuole Orsini nuovi controlli anche oggi ma resta il giallo

Nessuna fuga di gas, nessuna sostanza nociva rilevata negli ambienti della scuola dai vigili del fuoco. Una specie di giallo, fatto sta che ieri mattina poco prima della campanella della ricreazione, dopo che in due classi al primo piano, sezione C, alcuni alunni e prof hanno avvertito un odore acre e pizzicore alla gola con relativa tosse, tutto l’istituto è stato evacuato. Alle scuole medie Orsini nel quartiere Pedagna è scattato l’allarme per oltre 450 persone fra studenti (compresa una classe delle elementari che ha sede nello stesso edificio), personale docente, amministrativo e bidelli, che in pochi minuti sono stati spostati tutti all’esterno dell’edificio. Intanto sul posto arrivavano mezzi dei vigili del fuoco, fra cui anche il personale specializzato del nucleo esperto in rilevazioni di sostanze tossiche Nbrc, Arpae, carabinieri, polizia e diverse ambulanze e auto mediche. Aggiornamento di questa mattina Oggi la scuola ha riaperto per le classi che fanno normalmente lezioni il sabato. Nuovi controlli sono invece stati fatti, così fa sapere il sindaco Marco Panieri, nelle aule della scuola in cui si erano manifestati i sintomi (primo piano, sezione C), controlli «che nuovamente non hanno riscontrato alcun elemento anomalo presente. Gli approfondimenti proseguiranno nelle prossime ore per accertare la causa dei sintomi presentati da alcuni alunni in due aule, sono al vaglio anche ipotesi di materiale esterno alla scuola e l’uso improprio di strumenti quali spray al peperoncino o altro similare - continua il sindaco -. Ci tengo a specificare che nel momento necessario la macchina dell’emergenza, dall’evacuazione all’arrivo del personale, ha funzionato perfettamente e celermente. A tutti loro, compreso al personale scolastico, va il mio grazie». Intanto nelle chat dei genitori della scuola e suoi social si susseguono ricostruzioni e ipotesi di ogni tipo, del resto il fatto che non sia ancora stata chiarita la causa che ha scatenato i sintomi per cui sono state controllate ieri 35 persone sul posto, in pronto soccorso e poi dimesse. Per questo il sindaco stesso ha lanciato un appello: «Chiedo cortesemente di non diffondere ricostruzioni erronee e di contribuire, invece, ad un clima sereno e di proficua collaborazione scolastica fra Istituzioni e famiglie».

Cosa è successo ieri: tosse e controlli sanitari

Davanti all’ingresso principale sono stati stesi diversi tappetini per far sedere chi accusava i sintomi di una sospetta intossicazione, anche se non era chiaro da cosa fosse dipeso, così come non lo sarebbe stato nemmeno a fine giornata. Oltre 35 persone quelle monitorate dal personale medico presente sul posto, alle quali hanno misurato i livelli di saturazione senza però rilevare la presenza di sostanze tossiche. Le persone sono state tranquillizzate (qualche ragazzino fra i più giovani si era anche spaventato), controllate ed eventualmente trasferite al pronto soccorso, dove nel corso della stessa mattina il servizio di emergenza dell’Ausl di Imola aveva attivato una équipe apposita, con il supporto di personale e mezzi dell’Ausl Romagna, per accogliere le persone potenzialmente a rischio intossicazione: 35 è il dato confermato dall’Ausl di Imola a emergenza conclusa, intorno all’ora di pranzo, fra insegnanti, bidelli e studenti, che sono stati portati, per lo più in ambulanza, al pronto soccorso di Imola dove era stato allestito uno spazio di accoglienza dedicato, con anche il supporto di personale dell’azienda sanitaria unica romagnola. Tutti dimessi senza conseguenze.

Ipotesi in campo