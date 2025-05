Imola, Madonna del Piratello: al via la settimana

Dopo l’arrivo della Madonna del Piratello ieri con la processione di un migliaio di fedeli dalla chiesa di Croce Coperta a San Cassiano in serata, con la celebrazione di monsignor Domenico Beneventi vescovo di San Marino-Montefeltro, il canto delle Litanie e saluto del vescovo Giovanni Mosciatti, si apre la settimana di rogazioni.

Il calendario di celebrazioni è fitto e ogni giorno di questa settimana sarà contrassegnato anche da una processione dell’immagine sacra in quasi tutti i quartieri della città. Oggi alle 20.30 è prevista la benedizione al fiume, con partenza alle 20.30 dalla Cattedrale, poi in processione per le vie Garibaldi, Mazzini, sosta al commissariato di polizia, poi vie Dante, Tasso, Tabanelli, Guicciardini) fino alla chiesa di Croce in Campo. Martedì la Madonna uscirà alle 20 in direzione di piazzale Romagna e alle 20.30 processione nel quartiere Villaggio con benedizione al mondo del lavoro nella zona industriale (passando per le vie Bellaria, I Maggio, Cervia, Ravenna, Serraglio) e arrivo alla chiesa di San Giovanni Nuovo alle 21.30 per il rito dell’ammissione al diaconato e presbiterato del seminarista Matteo Boarini.