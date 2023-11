Imola, luminarie natalizie accese dal 2 dicembre

A Imola si inizia a respirare l’atmosfera natalizia. In attesa della presentazione del programma di “Imola a Natale” e mentre vengono montate le luminarie nelle vie del centro, ieri mattina è arrivato ed è stato montato l’albero al centro di piazza Matteotti.

Come negli ultimi due anni, anche in questa occasione l’albero, un abete rosso, è stato donato dal Comune di Folgaria, che ha accolto la richiesta in tal senso che il Comune di Imola ha formulato nelle scorse settimane.

Si tratta sempre di un albero vero, non artificiale, che proviene dal bosco certificato Pefc Italia presente nel comune trentino. «Scegliere alberi certificati per festeggiare il Natale significa mandare un messaggio importante in favore del corretto utilizzo del patrimonio boschivo mondiale e sensibilizzare un pubblico sempre più ampio» ha scritto il segretario generale del Pefc Italia, Antonio Brunori.

«Imola si prepara al Natale, anche in questo anno difficile, con l’albero che arriva dalla foresta sostenibile pefc di Folgaria, in Trentino, che garantisce la continuità ambientale. Sarà simbolo di speranza e pace» commenta il sindaco Marco Panieri.

L’albero ha all’incirca le stesse dimensioni di quello dello scorso anno, alto circa 13,50 metri e sarà addobbato con 163 stringhe di led da metri 5 ciascuna, per un totale di metri 815 di stringhe luminose, per complessivi 8150 led (consumo 586 watt).

A tutto questo si aggiungeranno, come l’anno scorso, anche le tradizionali palle di Natale, di cui 126 di colore rosso e 144 di colore oro, di tre diversi diametri. Le luci dell’albero di Natale saranno accese nel pomeriggio di sabato 2 dicembre.