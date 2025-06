Imola, lo trafigge a pochi centimetri dal cuore: 19enne denunciato per tentato omicidio

I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Imola hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Bologna il presunto autore di un tentato omicidio volontario. I fatti risalgono al tardo pomeriggio del 15 maggio scorso, quando un 20enne e un 24enne si recarono al Pronto Soccorso di Imola per farsi medicare una serie di ferite da taglio, verosimilmente provocate da un oggetto a punta che un altro giovane aveva usato nei loro confronti, durante una lite avvenuta nel parcheggio adiacente al chiosco di Parco Tozzoni. Le indagini avviate dai Carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica di Bologna, avevano rilevato la gravità dei fatti, ben oltre quella che inizialmente sembrava una lite tra automobilisti. Inoltre, dalle dichiarazioni dei sanitari che avevano sottoposto il 20enne a un delicato intervento chirurgico, era emerso che aveva rischiato la vita e tra i colpi ricevuti, uno era arrivato a pochi centimetri dal cuore. I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Imola hanno identificato in un 19enne imolese il presunto autore dei fatti accaduti ad aprile. Fatti che lo vedono indagato per tentato omicidio volontario, lesioni personali aggravate e porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere.