Imola, lo storico falegname in centro: “Finite le feste non riapro”

«Dopo la Befana non riapro». Chiude a Imola la storica bottega del falegname Enrico Rivola. Uno di quei luoghi che racchiude un pezzo di storia recente della città dietro un ingresso anonimo ai passanti. Il laboratorio in via Cavour, attivo in famiglia dagli inizi del secolo scorso e specializzato in fabbricazione, restauro e riparazioni intrecciando l’arte alla manifattura, non si presenta secondo le regole del marketing moderno: un portone di legno di quelli delle chiese di una volta e un finestrone a mo’ di rosone a illuminare la sobria parete in mattoni del civico 12. All’interno, impolverate dal legno, ci sono ancora «le sgorbie di mio padre, scalpelli e seghe a mano che non si usano più» appese ai muri come in un allestimento involontario, mostra Rivola indicando all’insù.