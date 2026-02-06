Imola, legionella alla residenza anziani, l’Ausl: “Comprendiamo la preoccupazione, ma tutte le azioni sono state messe in campo senza ritardi”

Presenza del batterio della legionella dopo i controlli all’impianto di acqua calda sanitaria. È quando emerso nella casa residenza anziani di via Venturini e l’Ausl Imola in una nota ha ricostruito l’iter seguito: “L’Azienda Usl ha attivato tutte le azioni previste dai protocolli. L’anticipazione degli esiti delle analisi trasmessa da Arpae – pervenuta il 4 febbraio – ha determinato nel giorno stesso, l’avvio delle comunicazioni formali agli enti preposti, come previsto dalla normativa e dalle linee guida vigenti, attraverso l’emissione di una proposta di ordinanza. Il Comune, ricevuta la segnalazione ufficiale, ha emesso l’ordinanza il 5 febbraio, primo giorno utile successivo alla comunicazione. Le misure sono state adottate nei tempi tecnici più rapidi consentiti e secondo le procedure stabilite per la gestione di eventi di questo tipo. Comprendiamo la preoccupazione dei familiari e della comunità, ma proprio per questo è importante ribadire che la risposta delle istituzioni è stata tempestiva, coordinata e pienamente conforme alle disposizioni sanitarie. La tutela degli ospiti e del personale della struttura resta la priorità assoluta, e tutte le azioni necessarie sono state messe in campo senza ritardi”.