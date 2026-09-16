Imola, Leclerc a Spazzate Sassatelli e l’augurio di «rivedersi a fine anno»

Una cerimonia organizzata nei dettagli dal Comune di Imola che ieri all’inaugurazione del centro civico di Spazzate Sassatelli, nella Bassa devastata dall’alluvione del 2023, costruito con la donazione del pilota Ferrari ha invitato anche il presidente della Regione Michele De Pascale. Charles Leclerc si è rivolto commosso ai tanti cittadini, tifosi ma non solo, che lo hanno accolto fra gli applausi e sorridendo ha concluso dicendo «Spero di rivedervi a fine anno...». La conferma del Gp conclusivo del campionato di F1 2026 che potrebbe disputarsi sul Santerno in sostituzione di Abu Dhabi è attesa per ottobre.