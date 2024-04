Imola, le “Giornate di Caterina”: week-end di storia e artigianato al chiostro

Un volto e una voce per Caterina Sforza e un intero weekend dedicato alla Tigre di Romagna. L’Associazione Imola Experience ha presentato al pubblico Anna Minardi, rievocatrice e sarta storica sarà il volto di Caterina per quest’anno. Il presidente dell’Associazione Primola ha presentato il programma completo delle attività che verranno offerte al pubblico dai laboratori per bambini ai workshop, dai concerti alle mostre nelle “Giornate di Caterina” in programma domani e domenica. Sarà un fine settimana dedicato alla celebrazione della cultura, dell’arte e della tradizione locale. Il 27 e 28 aprile, l’evento “Originaria”, organizzato da Primola, e le “Giornate di Caterina”, organizzate dall’associazione Imola Experience, si svolgeranno nei suggestivi Chiostri dell’Osservanza e nell’adiacente giardino dei frati in via Venturini 2, offrendo un’esperienza avvincente e stimolante per tutti i partecipanti.

Artigiani al chiostro

“Originaria” è un market che celebra il meglio dell’artigianato locale e dell’arte. Ai Chiostri dell’Osservanza, i visitatori avranno l’opportunità di scoprire una variegata selezione di prodotti artigianali unici, che spaziano dalle ceramiche al vetro, dal legno al tessuto, dall’abbigliamento agli arredi per la casa, e tanto altro ancora, il tutto realizzato da talentuosi artisti e artigiani della zona. Saranno presenti oltre 50 espositori tra artigiani, creativi, designers, bloggers e operatori del settore che promuovono oggetti unici frutto di ingegno e creatività. La cornice dei Chiostri dell’Osservanza sarà il posto giusto dove concedersi un po’ di shopping tra articoli particolari e assolutamente originali. Durante il weekend sarà possibile partecipare a workshop e laboratori per adulti e bambini e per l’occasione saranno organizzati momenti di intrattenimento con musica dal vivo.

Omaggio a Caterina

Nel frattempo, le “Giornate di Caterina” offriranno un’immersione nella storia e nella tradizione di Imola, con rievocazioni storiche, conferenze che celebrano il ricco patrimonio culturale della città ospitando anche una mostra di quadri a cura dell’associazione Pittori e scultori imolesi. Accampamenti didattici dove i partecipanti potranno immergersi nelle antiche tradizioni con attività come cosmesi, vestizione, scherma, la mostra dei manufatti orafi realizzati dalla scuola di Arezzo ed il torneo di arco antico saranno solo alcune delle attività offerte durante il weekend. L’iniziativa è aperta al pubblico e ad ingresso gratuito, sabato 27 dalle 10 alle 22 e domenica dalle 10 alle 19 ai Chiostri dell’Osservanza in via Venturini, 2 a Imola.

La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo.