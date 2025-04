Imola, lavoro nero nei cantieri edili: multe per oltre 100mila euro VIDEO

A Imola sono state ispezionate otto aziende impegnate in tre cantieri edili e si è scoperto che la posizione di 5 dei 14 lavoratori di cui è stata esaminata la posizione erano occupati in nero, senza contratto di lavoro e senza copertura assicurativa e previdenziale; e due erano privi del permesso di soggiorno. Inoltre, una delle aziende era sprovvista della cosiddetta “patente a crediti” che è un “requisito di qualificazione professionale imprescindibile”, ricorda la Gdf in una nota. I controlli sono stati svolti dai finanzieri assieme al personale dell’Ispettorato del lavoro di Bologna e dell’Ausl di Imola: “Una capillare operazione di vigilanza finalizzata alla verifica del rispetto delle norme in materia di lavoro, salute e sicurezza sul lavoro presso tre cantieri edili attivi nel territorio del Nuovo Circondario imolese”, specificano le Fiamme gialle. Il coordinamento tra finanzieri, ispettori e funzionari Ausl ha permesso “di esaminare dettagliatamente la normativa in materia di sicurezza sul lavoro, per la quale sono state riscontrate, tra le altre, violazioni connesse sia all’utilizzo di attrezzature (utensili elettrici da taglio e scale portatili), prive dei previsti requisiti di conformità, che alla gestione del rischio elettrico (impianto elettrico di cantiere non a norma)”, dettaglia la Gdf. Così sono state comminate sanzioni per oltre 100.000 euro da sommare a tre provvedimenti di sospensione nei tre cantieri