Imola, lavori in via Ladello: il Comune approva il progetto

L’Amministrazione Comunale di Imola ha approvato il progetto esecutivo per i lavori di manutenzione straordinaria in Via Ladello, finalizzati al ripristino delle infrastrutture e degli impianti danneggiati dagli eventi alluvionali del maggio 2023. L’intervento, inserito nel piano di ripristino del Commissario Straordinario alla Ricostruzione, prevede un finanziamento complessivo di 260.000 euro, di cui 197.379 euro destinati ai lavori. La società in house, Area Blu S.p.A., sarà responsabile della realizzazione dell’opera.

L’alluvione ha causato danni significativi al manto stradale, e i lavori si concentreranno sulla fresatura e riparazione degli avvallamenti, con la successiva stesura di un nuovo strato di asfalto. Gli interventi garantiranno la sicurezza della viabilità per residenti e traffico urbano.

I lavori inizieranno nelle prossime settimane e si concluderanno entro la fine dell’anno.