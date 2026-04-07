Imola, lavori alla rete elettrica per 3 chilometri: in azione anche l’elicottero

È partito a Imola un intervento di rinnovo della rete elettrica a cura di Inrete Distribuzione Energia, società del Gruppo Hera. Al centro dell’attività, del valore di 350.000 euro finanziati dal Pnrr, c’è la linea di media tensione Montecatone, e in particolare la zona di via Belvedere.

Il progetto di Inrete prevede il rinnovo di tre chilometri di rete elettrica che serve circa 300 utenti: i conduttori nudi verranno sostituiti dal cavo isolato, caratterizzato da una portata doppia rispetto a quella attuale e da una maggiore resistenza agli eventuali guasti causati da eventi atmosferici intensi, sempre più frequenti. Tra gli elementi rilevanti di questa attività c’è l’impiego di un elicottero per la realizzazione dei blocchi di fondazione e per la posa dei nuovi sostegni. “Una soluzione che consentirà di ridurre significativamente i tempi di esecuzione e l’impatto sui terreni coinvolti”. La giornata in cui sarà impiegato l’elicottero è giovedì 9 aprile, salvo imprevisti meteo.

Durante i lavori, che dureranno circa due mesi, sono previste interruzioni del servizio che verranno comunicate preventivamente, come da normativa, alle utenze di volta in volta interessate.