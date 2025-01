Il Comune di Imola in una nota annuncia l’avvio dei lavori di rifacimento del muro perimetrale del circuito dell’Autodromo “Enzo e Dino Ferrari” , danneggiato in più punti dagli eventi alluvionali di maggio e novembre 2023. L’intervento prevede la sostituzione integrale della porzione di muro più gravemente compromessa ed esposta al rischio di crollo, al fine di garantire la sicurezza delle persone e delle strutture circostanti.

Fra i lavori preliminari, successivamente, a partire dal 16 gennaio, si procederà all’abbattimento di 19 alberi collocati in prossimità del muro. L’intervento è necessario per consentire la realizzazione delle opere previste e per garantire la sicurezza idrogeologica dell’area. Un’ispezione condotta nella primavera del 2024 ha evidenziato come il corso del Santerno abbia subito un significativo cambiamento morfologico a causa delle alluvioni. I rilievi geometrici, fotografici e tecnici hanno confermato la necessità di elaborare uno studio idraulico approfondito del fiume, comprensivo di una valutazione delle soluzioni più idonee e di un progetto di massima per le opere compensative necessarie nel tratto compreso tra il ponte Tosa e quello della ferrovia.

La realizzazione del muro è il primo tassello di un progetto più ampio che interesserà il fiume Santerno nel tratto fra il ponte Tosa e il ponte della Ferrovia.

L’Amministrazione Comunale ci tiene ad assicurare alla cittadinanza che per ogni albero abbattuto verranno messi a dimora 2 nuovi alberi che saranno collocati in zone idonee alla loro crescita. L’intervento intende non solo compensare le alberature che si rende necessario abbattere, ma arricchire il patrimonio arboreo del Comune mettendo a dimora 38 nuovi alberi.