Imola, lavori al muro dell’autodromo: abbattuti 42 alberi. Il Comune assicura: “Ne pianteremo 84”

Proseguono i lavori di rifacimento del muro perimetrale dell’Autodromo “Enzo e Dino Ferrari”, danneggiato in più punti dagli eventi alluvionali di maggio e novembre 2023. L’intervento, pianificato nell’ambito della somma urgenza, prevede la sostituzione integrale della porzione di muro più gravemente compromessa ed esposta al rischio di crollo, al fine di garantire la sicurezza delle persone e delle strutture circostanti. Nell’ambito dell’intervento si lavorerà anche sulle aree spondali del fiume: saranno abbassate le aree a lato dell’alveo del fiume, rimuovendo la terra, in modo da dare più spazio all’acqua di espandersi a favore di sicurezza per la città.

L’intervento comporta l’abbattimento di alberi che si trovano nelle aree che dovranno essere abbassate. A questo si somma la bonifica bellica per la quale sono stati richiesti ulteriori approfondimenti che hanno reso necessario ampliare l’area di scavo rispetto a quanto previsto. A inizio prossima settimana partiranno gli abbattimenti di 42 alberi situati nella porzione di parco lungofiume parallela alla via Graziadei e compresa tra la rotonda di Viale Dante e la rotonda dei marinai. Si tratta del filare di alberi più vicino al fiume.

L’amministrazione comunale di Imola in una nota “tiene ad assicurare alla cittadinanza che per ogni albero abbattuto verranno messi a dimora 2 nuovi alberi che saranno collocati in zone idonee alla loro crescita. L’intervento intende non solo compensare le alberature che si rende necessario abbattere, ma arricchire il patrimonio arboreo del Comune mettendo a dimora 84 nuovi alberi”.