Imola, lavori al cavalcavia A14: una serie di chiusure in agosto

Autostrade per l’Italia ha in programma un intervento di manutenzione al cavalcavia di svincolo di Imola dell’autostrada A14. Per permettere l’esecuzione dei lavori, è stato predisposto un programma temporaneo di chiusure per i giorni 3, 4, 5 e 6 agosto, esclusivamente nella fascia oraria che va dalle 12 alle 6. In queste finestre temporali, l’entrata in autostrada al casello di Imola in direzione Bologna sarà chiusa. Il traffico in entrata sarà indirizzato in sicurezza su un percorso alternativo lungo la viabilità comunale. Dalla rotatoria del casello, i veicoli dovranno procedere su Via Selice (SP 610) in direzione Imola città. Alla prima rotatoria sarà necessario prendere la prima uscita su Via Lasie, seguendo le indicazioni per Bologna. Successivamente, alla rotatoria seguente, occorrerà imboccare la terza uscita immettendosi su Via 1° Maggio. Infine, all’incrocio successivo, si dovrà prendere la prima uscita su Via della Cooperazione per poi immettersi sulla Via Emilia seguendo le indicazioni per Bologna, con ingresso in autostrada al casello di Castel San Pietro.

Per quanto riguarda la viabilità autostradale, i veicoli in transito provenienti da Ancona troveranno l’uscita di Imola chiusa. In questo caso, la segnaletica integrativa posizionata direttamente in carreggiata indicherà Faenza come uscita consigliata per raggiungere il territorio.