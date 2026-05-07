Imola, la Uisp a Paola Lanzon e tre candidati: “Dimettetevi dal Consiglio associativo”

La Uisp regionale chiede le dimissioni dal direttivo territoriale dell’associazione della candidata sindaca Paola Lanzon e degli altri membri del direttivo che si sono candidati nella stessa lista civica “Imola in Comune” sostenuta dalla Lega, ovvero Enrico Sedioli, Alessia Nicolazzo ed Emanuela Boni.
«Premesso che, per quanto di nostra conoscenza, la Uisp del territorio non avrebbe più alcuna partecipazione nelle società che gestiscono la piscina comunale Ortignola, si esprime la totale estraneità e la ferma presa di distanza dell’Associazione rispetto alle azioni politico-elettorali intraprese da alcuni dirigenti in carica presso il Comitato Territoriale UISP di Imola Faenza - scrive la usip regionale citando uno degli ultimi comunicati della lista di Lanzoin -. Uisp è un ente apartitico e dichiaratamente antifascista, fondato sui valori dello sport per tutti, della solidarietà e dell’inclusione: riteniamo che tali pilastri non siano conciliabili con cartelli elettorali sostenuti anche da forze politiche le cui piattaforme programmatiche e ideologiche divergono radicalmente da culture democratiche, solidaristiche ed europeiste». Il riferimento è chiaramente alla Lega che supporta la civica, quindi, aggiunge Uisp: «pur nel rispetto del legittimo diritto delle singole persone di candidarsi a ricoprire incarichi negli Enti locali, si ritiene inopportuno farlo mantenendo ruoli e responsabilità all’interno della Uisp. Tale situazione non può essere sottaciuta e impone una chiara presa di distanza da parte dell’associazione. La scelta di candidarsi alla carica di sindaco e al consiglio comunale di Imola da parte di ben quattro consigliere/i del Comitato Territoriale Uisp tra cui la direttrice/amministratrice e una componente di giunta, configura una imbarazzante condizione che lede l’indipendenza e l’integrità che Uisp ha costruito in decenni di attività sull’intero territorio regionale. Per tali ragioni, abbiamo provveduto a comunicare che si rendono eticamente opportune le dimissioni immediate dagli incarichi Uisp da parte delle persone coinvolte».