Imola, la Tac in ospedale anche la sera dalle 20 alle 23 per ridurre i tempi di attesa: “Orgogliosi dei nostri operatori”

Dal prossimo 17 febbraio la radiologia di Imola mette a disposizione sedute aggiuntive per prestazioni Tac total body, torace e angio Tac, una iniziativa resa possibile grazie alla disponibilità dei professionisti della Uoc di Radiologia a svolgere attività extra orario di lavoro per rispondere all’esigenza di ridurre i tempi di attesa e garantire un’elevata qualità delle cure, affrontando efficacemente le richieste di prestazioni sollecite e ordinarie e le prestazioni di controllo per i pazienti oncologici.

Il “pacchetto” è composto da 114 ore, pari a 38 sedute di attività svolte dalle 20 alle 23 di sera, ogni lunedì e mercoledì, fino al prossimo 30 giugno, con una disponibilità aggiuntiva all’offerta consueta pari a circa 8 appuntamenti per seduta, in parte disponibili a CUP e in parte gestiti internamente dal servizio per garantire le prestazioni urgenti e sollecite.

“E’ una iniziativa molto importante e siamo orgogliosi che i nostri operatori abbiano aderito a questa proposta – spiega il direttore sanitario Andrea Neri – L’offerta aggiuntiva di prestazioni TAC ci permetterà di migliorare l’accesso e la tempestività per prestazioni urgenti e ordinarie, assicurando il rispetto degli standard con un servizio di alta qualità e migliorando l’efficienza d’uso delle nostre attrezzature”.