Imola, la svolta di Maf: da startup fondata da tre under 30 all’ingresso nel colosso canadese Mistplay

Maf, piattaforma globale di rewarded advertising (pubblicità che premia gli utenti per l’interazione) nata in Italia, annuncia la cessione della sua controllata MyChips a Mistplay, azienda canadese leader nel leader nei programmi di fedeltà e ricompense per il mobile gaming. “L’operazione - si legge in una nota - segna una nuova fase di crescita internazionale per una realtà partita come startup e diventata, in poco più di un decennio, uno dei player più rilevanti nel settore”.

Fondata nel 2015 con il nome MyAppFree, Maf nasce dall’iniziativa di tre giovani imprenditori italiani - Riccardo Fuzzi, Massimo Caroli e Alessandro Del Grano - con l’obiettivo di creare un network capace di aiutare gli utenti a scoprire applicazioni mobile in modo semplice e conveniente. In pochi anni, l’azienda evolve da piattaforma di promozione di applicazioni a soluzione avanzata di mobile advertising, specializzandosi nel modello di rewarded advertising.

Il percorso di crescita è stato rapido e costante. Dopo l’ingresso in incubatore e i primi riconoscimenti come startup innovativa, Maf ha consolidato la propria presenza a livello globale, espandendosi in Europa, Asia e Stati Uniti, arrivando a contare oggi 24 dipendenti in

Italia e oltre 40 a livello internazionale. La società è stata inclusa nella classifica FT 1000 del Financial Times tra le aziende a più rapida crescita in Europa, posizionandosi tra i leader nel settore advertising & marketing. In Italia, ha inoltre ricevuto l’Alta Onorificenza di Bilancio del Premio Industria Felix per performance gestionale e affidabilità finanziaria.

“Abbiamo valutato molte strade per il futuro di Maf, ma Mistplay si è distinta perché le nostre visioni sono fondamentalmente allineate: la fidelizzazione e il valore a lungo termine dell’utente sono al centro del rewarded advertising. Quello che ci ha convinto è la fiducia che hanno costruito su scala globale nell’arco di un decennio,” ha dichiarato Riccardo Fuzzi, ceo di Maf.

L’operazione rappresenta un esempio di crescita imprenditoriale italiana: da startup fondata da tre under 30 a realtà internazionale capace di attrarre l’interesse di un leader globale del settore. Un percorso che riflette la crescente rilevanza dell’ecosistema tecnologico italiano nel panorama internazionale.