Imola, la scuola dell’infanzia di via Pirandello intitolata a Giancarlo Cerini

Il Comune di Imola ha dato parere favorevole alla proposta di intitolazione a Giancarlo Cerini della scuola dell’infanzia statale di Via Pirandello 12. La proposta è stata avanzata dalla Dirigente Scolastico dell’IC 5, professoressa Adele D'Angelo. Giancarlo Cerini è stato prima maestro elementare, poi Direttore didattico, poi Ispettore Dirigente tecnico dell'USR e infine, presso il Ministero, Presidente della Commissione Nazionale Infanzia. “La giunta comunale e la commissione toponomastica hanno accolto molto volentieri la proposta dell’IC 5 di intitolare a Giancarlo Cerini la scuola dell’infanzia statale del plesso Sante Zennaro - spiega Fabrizio Castellari, vice sindaco ed assessore alla Scuola - Cerini è stato una personalità enorme per il mondo della scuola a tutti i livelli e anche per il nostro territorio è stato un riferimento assai prezioso ed importante”.