Imola, la Rocca Sforzesca si svela GALLERY

IMOLA. Un viaggio nel cuore della storia cittadina che ha registrato il tutto esaurito: la Rocca Sforzesca di Imola ha aperto oggi le sue porte alla cittadinanza per un’occasione straordinaria, permettendo a oltre 180 visitatori di varcare la soglia di uno dei cantieri più significativi e ambiziosi della città.

Suddivisi in tre turni da oltre 60 persone ciascuno (visite gratuite con prenotazione obbligatoria), i partecipanti hanno potuto esplorare in anteprima il complesso monumentale, simbolo dell’architettura militare rinascimentale, attualmente oggetto di un imponente intervento di restauro e valorizzazione dal valore complessivo di circa 7 milioni di euro (finanziati in larga parte da fondi PNRR e ministeriali).

Il percorso ha condotto i visitatori tra impalcature e interventi strutturali, offrendo uno sguardo privilegiato sulle tecniche di restauro e sulle sfide tecniche affrontate per restituire la Rocca alla comunità. A guidare il pubblico in questa “immersione” tecnica e culturale sono stati Maurizio Masi, direttore dei lavori; Diego Galizzi, Direttore di Imola Musei, e l’architetta Lidia Quarantini di Area Blu, coinvolta nel progetto. A ‘presidio’ del monumento c’erano anche l’associazione Civitas Alidosiana e i Difensori della Rocca che, con armature scintillanti e costumi d’epoca, hanno partecipato alle visite e intrattenuto i presenti.

L’iniziativa ha permesso di toccare con mano l’avanzamento di un’opera strategica che, entro il 2027, trasformerà la Rocca in uno spazio moderno, pienamente accessibile e pronto a ospitare nuove forme di fruizione culturale ed eventi di respiro internazionale. Presenti durante le visite anche il sindaco Marco Panieri e l’assessore alla Cultura Giacomo Gambi: «Quello della Rocca è uno dei cantieri più importanti e suggestivi che stiamo portando avanti in città – hanno sottolineato -. Sappiamo quanto gli imolesi siano legati a questo luogo e quanta curiosità ci sia attorno ai tempi di recupero e alle future attività che ospiterà. Questa giornata è stata la risposta concreta a quelle domande: un’occasione unica per scoprire come la Rocca si stia rinnovando per tornare a essere, più di prima, il fulcro della vita culturale di Imola».

La visita è stata anche l’occasione per ricordare come Sostenere il progetto di riqualificazione della Rocca Sforzesca con una donazione tramite Art Bonus. Informazioni: https://imolamusei.it/sostienici/