«In primis si fa presente che il problema di reperimento delle figure professionali oss è ormai noto in tutti gli ambiti e settori, sia pubblici sia privati, a livello locale e nazionale. La situazione è aggravata dal fatto che da tempo non sono stati avviati i necessari corsi di formazione professionale che fornirebbero nuova linfa al settore. A fronte di questo, pur con una selezione del personale sempre aperta, non è possibile reperirlo in quanto non disponibile sul mercato del lavoro», fa sapere in una nota la coop.

La stessa azienda interviene attuale situazione alla stessa Cra confermando alcune cifre: «Oggi sono presenti 135 ospiti e sono dipendenti 58 oss, dei quali effettivamente attivi 55. Nel mese di aprile 2025 sono state fatte 4 assunzioni per coprire parte del personale mancante ma questo non ha risolto la situazione poiché non assolve alle assenze che si prefigureranno sia per le ferie estive sia per altri motivi (malattie, aspettative familiari) -spiega Seacoop che quindi conferma una difficoltà -. Come detto in precedenza, però, non ci sono OSS disponibili sul mercato del lavoro e ciò limita la possibilità di nuove assunzioni. I collettivi con il personale di tutti i nuclei della Cra vengono svolti con regolarità e gli operatori possono confrontarsi con i coordinatori e le Raa per ogni esigenza e confronto lavorativo».