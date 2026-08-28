Imola, la Regione sul torrente Sellustra: «Non faremo tagli indiscriminati»

Nel giorno in cui il gruppo di cittadini e associazioni “Salviamo il Sellustra” annuncia di aver formalizzato un’istanza di riesame e annullamento d’ufficio in autotutela delle operazioni di pulizia del torrente, la Regione ha incontrato le amministrazioni comunali di Imola, Dozza e Casalfiumanese, tutte e tre interessate dall’intervento su un fronte di dieci chilometri che attraversa i tre comuni.
Un confronto che arriva a settimane dall’allarme lanciato dai cittadini che ieri, supportati dai pareri di alcuni esperti, hanno articolato perplessità ambientali e formali sull’iter che porterebbe a estrarre dall’area 4000 tonnellate di legname, ovvero, come dice lo studio di fattibilità, fino al 70% del patrimonio vegetale presente, e questo solo sull’area demaniale. Probabilmente senza la mobilitazione dei cittadini allarmati per la perdita di altro patrimonio verde, i lavori sarebbero partiti in sordina, senza che nemmeno le amministrazioni comunali interessate ne fossero state messe al corrente.