Imola, la polizia locale esce di strada durante l’inseguimento: feriti due agenti

Intorno alle 23.45 di lunedì notte, una pattuglia della polizia locale di Imola impegnata in servizio di controllo all’altezza del centro di Toscanella, ha notato un furgone compiere sorpasso azzardato a velocità sostenuta. Gli agenti hanno tentato di fermare il mezzo, ma il conducente si è dato alla fuga, innescando un inseguimento lungo la via Emilia che è terminato solo diversi chilometri dopo alla rotonda di viale Amendola, all’innesto con l’asse attrezzato, dove la vettura della polizia locale è andata a sbattere contro il guard rail di protezione finendo così la corsa e riportando seri danni. I due agenti a bordo sono rimasti feriti, per fortuna non in modo grave, e sono stati trasportati all’ospedale per accertamenti e tuttora sotto osservazione, mentre i rilievi dell’incidente sono stati svolti dalla polizia stradale. è invece riuscito a far perdere per ora le proprie tracce il furgone, che risultava fra l’altro rubato.