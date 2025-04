Imola, la passione per le spugne marine e la natura: il 14enne Riccardo Folli Ruani nominato alfiere della Repubblica dal presidente Mattarella

Il giovane imolese Riccardo Folli Ruani è Alfiere della Repubblica, scelto dal Presidente Sergio Mattarella. In una nota, il sindaco Marco Panieri si congratula con Riccardo: “Lo scorso 30 ottobre 2024 lo avevo accolto in Municipio per ringraziarlo della sua straordinaria e genuina passione per la natura e il mare, come esempio positivo per i coetanei e per la nostra comunità. Oggi questa passione è stata riconosciuta anche dal Quirinale fra i giovanissimi italiani che si distinguono per attività culturali, artistiche e sportive. È un grande orgoglio per tutta la Città di Imola, che si stringe a lui e alla sua famiglia. Ringrazio il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per le sue scelte sempre significative e lungimiranti”.

Questa la motivazione: “Riccardo Folli Ruani nutre una grande passione per le meduse e per le spugne marine, sentinelle del mare che studia e colleziona sin da bambino. Ha maturato una competenza tale da spingerlo a tenere conferenze nelle scuole, disegnando e animando cartelloni da lui elaborati. Nella propria casa ha allestito un piccolo museo e svolge una incisiva attività di sensibilizzazione dei suoi coetanei. Le spugne infatti sono importanti per l’ecosistema marino perché contribuiscono alla formazione di habitat e aree di protezione per gli organismi marini”.