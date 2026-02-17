Imola, la nuova Camera Mortuaria prende forma: lavori ufficialmente iniziati

A Imola si è svolto oggi, 17 febbraio, il sopralluogo istituzionale che ha segnato l’apertura ufficiale del cantiere per la realizzazione della nuova Camera Mortuaria dell’Azienda Usl di Imola. I lavori sono stati avviati ieri, dando inizio concreto a un intervento atteso dalla comunità.

La nuova struttura sorgerà nell’area dell’ex Pronto Soccorso dell’Ospedale Santa Maria della Scaletta e sarà realizzata grazie a un finanziamento di 3 milioni di euro stanziato dallo Stato - Regione Emilia Romagna. L’edificio, di circa 750 mq, comprenderà cinque sale destinate alle camere ardenti, quattro locali per la vestizione, celle frigorifere, una sala autoptica, uffici e spazi dedicati ai dolenti. È inoltre prevista la sistemazione dell’area esterna con circa 50 posti auto, migliorando l’accessibilità e il comfort per le famiglie.

La nuova camera mortuaria sostituirà gli attuali locali situati nel centro storico, ormai non più adeguati agli standard richiesti e privi di parcheggi dedicati.

I lavori avranno una durata stimata di circa 18 mesi e l’apertura della nuova struttura è programmata per i primi mesi del 2028.