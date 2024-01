Imola, la nuova camera mortuaria all’ospedale entro il 2026

All’ospedale di Imola sarà realizzata una nuova camera mortuaria, con una spesa di 3 milioni di euro finanziata dalla Regione. Lo annuncia la Regione Emilia-Romagna in una nota, per la soddisfazione del sindaco Marco Panieri: “È arrivata l’ufficialità dei fondi straordinari, ottenuti dalla Regione Emilia-Romagna in accordo con il Ministero della Salute, riguardanti anche la nuova camera mortuaria di Imola. Una accelerazione dei tempi che ci soddisfa, che risponde a numerosi bisogni sul territorio oltre al nostro e per la quale ringraziamo l’assessore Regionale Raffaele Donini. Stiamo ultimando la progettazione e l’opera sarà realizzata nei tempi previsti, attiva entro il 2026”.