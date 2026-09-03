Imola, la musica come medicina dell’anima: la cultura entra nei luoghi di cura

Portare le melodie nei luoghi di cura, abbattere le pareti dell’isolamento e trasformare la musica in uno strumento di benessere condiviso. Dopo il successo riscontrato la scorsa primavera, prende il via la nuova programmazione autunnale di “Armonie nel verde per costruire comunità nei luoghi della cura”. Il progetto, promosso dalla Città Metropolitana di Bologna e sviluppato nel territorio del Nuovo Circondario Imolese, mette in rete le strutture sanitarie, i servizi alla persona, la Nuova Scuola di Musica Vassura-Baroncini e gli artisti locali. L’iniziativa si inserisce nel solco del welfare culturale, un approccio innovativo che riconosce nelle arti e nelle attività culturali un supporto fondamentale per la salute e il benessere psicofisico delle persone, in grado di rafforzare le relazioni umane e contrastare la solitudine.

Il calendario autunnale si snoda attraverso cinque appuntamenti previsti tra settembre e ottobre, ampliando il proprio raggio d’azione oltre Imola per raggiungere Dozza, Medicina e Fontanelice. I protagonisti sul palco saranno i maestri Bardh Jakova, Guido Sodo e Irene de Bartolo, affiancati dagli ensembles della scuola Vassura-Baroncini, tra cui la Vassura Baroncini Brass e i giovani allievi dell’insegnamento di arpa.

Si parte giovedì 17 settembre alle ore 15.00 a Imola, presso la Nuova Scuola di Musica Vassura-Baroncini in via Fratelli Bandiera 19, con l’esibizione della classe di arpa della professoressa Irene De Bartolo, in un evento aperto alla cittadinanza a ingresso libero. Nel mese di ottobre la rassegna entrerà nel vivo: venerdì 2 ottobre, alle ore 15.00, il maestro Bardh Jakova sarà alla Casa Residenza Anziani “Toschi” di Dozza in via Calanco 14, per un momento musicale riservato agli ospiti e ai loro famigliari. Nella stessa giornata, alle ore 17.00, le note si sposteranno nel Giardino della Torretta della Casa della Comunità di Imola in via C. Sforza 3, dove la Vassura Baroncini Brass proporrà un concerto aperto a tutti all’interno della rassegna “FieraMente”.

Sabato 3 ottobre alle ore 10.00 la musica arriverà alla Casa Residenza Anziani di Medicina in via Biagi 1, con il concerto del chitarrista e compositore Guido Sodo dedicato alle sonorità del Mediterraneo. Il percorso si concluderà martedì 20 ottobre alle ore 15.00 a Fontanelice, presso la Casa Residenza Anziani S. Antonio Abate di via Severino Ferri 47, con la fisarmonica di Bardh Jakova in un pomeriggio riservato ad anziani e parenti.

La nuova rassegna dà continuità agli appuntamenti svolti a maggio e giugno tra Borgo Tossignano, Castel San Pietro e Imola, confermando l’impegno nel trasformare le strutture di assistenza in luoghi aperti alla cittadinanza e al dialogo tra generazioni.