Imola. La ministra Locatelli in visita a Montecatone VIDEO

Visita istituzionale questa mattina del ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli all’Istituto di Montecatone. Durante la chiacchierata con i vertici e il personale sanitario della struttura il ministro ha potuto ammirare da vicino il funzionamento dell’innovativo esoscheletro antropomorfo robotizzato per il trattamento riabilitativo del cammino nelle persone paraplegiche. «Montecatone è un’eccellenza e dobbiamo lavorare affinché possa riconquistare la sua dignità pubblica nella rete sanitaria regionale - ha commentato Locatelli -. Un centro di riabilitazione dove il paziente, dopo un grave incidente, riesce a conquistarsi la sua vita. Ho poi visto con i miei occhi il personale crederci e andare oltre il proprio compito e la propria specifica professionalità per abbracciare la persona e la sua famiglia e prendersene davvero cura con grande senso di responsabilità».