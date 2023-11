«Se domani sono io, voglio essere l’ultima». Il corteo che si ritrova alla Rocca e si infittisce camminando verso piazza Matteotti lo scandisce a squarciagola. “C’è ancora domani... ma non per Giulia” dicono i cartelli, tenuti in mano da ragazze, ragazzine, donne adulte e anche tanti ragazzi che questa volta marciano al loro fianco. L’uccisione per mano del fidanzato di Giulia Cecchettin non lascia tregua alle coscienze.

