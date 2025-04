Imola, la grande mostra retrospettiva dedicata a Germano Sartelli inaugura venerdì 11 aprile

Inaugura venerdì 11 aprile la grande mostra retrospettiva dedicata a Germano Sartelli che Imola Musei dedica all’artista imolese in occasione del centenario della nascita. Allestita negli spazi espositivi del Museo San Domenico fino al 13 luglio. ‘Germano Sartelli. L’incanto della materia’, curata da Claudio Spadoni, riassume l’intero percorso creativo dell’artista con più di settanta opere, dai precocissimi collage della seconda metà degli anni Cinquanta alle grandi sculture in corten e alle carte lavorate della sua ultima stagione.

Poeta della materia, capace di offrire insospettati incanti di frammenti di natura, di suggestione quasi pascoliana. Germano Sartelli (Imola 1925-2014) è stato un cacciatore di materiali trascurati, che tra le sue dita sapienti e sensibili hanno rilevato inaudite potenzialità espressive. Per la varietà dei materiali impiegati, Sartelli è stato a volte accostato a figure di rilievo internazionale come Alberto Burri e Jean Dubuffet, e la sua abilità lo ha portato a ottenere prestigiosi riconoscimenti, tra cui il Premio per la scultura del Ministero della Pubblica Istruzione nel 1962 e la partecipazione alla XXXII Biennale di Venezia nel 1964. La mostra è organizzata dal Comune di Imola-Imola Musei, grazie alla collaborazione della famiglia Sartelli, al sostegno di Con.Ami, al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola e al supporto dell’Associazione Casa Sartelli e di Cefla.