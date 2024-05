Imola, la Formula 1 è arrivata inaugurata la nuova Fanzone, paddock in piena attività e chiavi della città a Domenicali GALLERY

Il giovedì di “antipasto” del week end più intenso dell’anno per Imola è stato ricco di appuntamenti e immerso fin da subito in un’atmosfera carica di energia e di aspettative. A porte del parco delle Acque Minerali ancora aperte, ma a paddock già ampiamente blindati, ieri il Circus ha fatto il suo ingresso in città con un fitto carnet di appuntamenti non solo in pista. La mattinata si è aperta a teatro comunale con alcuni dei protagonisti della Formula uno che hanno incontrato gli studenti delle scuole superiori per raccontare quali sono i mestieri nel motorsport e raccontare le loro esperienze. Fra questi Stefano Domenicali, ceo di Formula One che in serata ha ricevuto dal sindaco Marco Panieri le chiavi della città, l’ingegnere della Mercedes Riccardo Musconi, anche lui imolese, il preparatore atletico di Charles Leclerc Andrea Ferrari, il manager di Pirelli Motorsport Mario Isola, il giornalista di Sky Carlo Vanzini, la pilota di rally Rachele Somaschini, l’astro nascente Kimi Antonelli. A fine mattinata, aldilà del Santerno ha inaugurato la nuovissima e accattivante Fanzone con ruota panoramica e molte attrazioni. A tenere a battesimo il palco è stato il team principal Ferrari Frederic Vasseur, seguito dai piloti di F2 ed F3. Nel paddock la giornata è stata già intensa con le interviste ai piloti già tutti al lavoro insieme ai propri team e impegnati nelle interviste. Con la Ducati c’è stato anche un momento per ricordare Senna, la casa emiliana ha infatti lanciato a Imola una Monster da collezione (in 341 esemplari) con i colori ispirati al casco di Ayrton Senna, presenti il ceo Claudio Domenicali e il pilota Enea Bastianini. A questo è seguita la Senna Run, tributo al leggendario tre volte campione del mondo con Sebastian Vettel in testa, che domenica scenderà sul tracciato con la McLaren-Honda di Ayrton, i protagonisti del Gp (piloti e tecnici che hanno indossato una apposita maglia celebrativa con i colori del casco del brasiliano), il presidente di Formula 1, Stefano Domenicali, il sindaco di Imola, Marco Panieri, il presidente di Formula Imola, Giancarlo Minardi e i dirigenti di ACI guidati da Marco Ferrari, direttore centrale per la Direzione Sport Automobilistico, si sono riuniti sul traguardo. Poi i piloti hanno dato vita a una corsa che è transitata presso il monumento del brasiliano, entrambi gli avvenimenti sono stati condizionati dalla pioggia, un elemento che esaltava il talento del campione e che lui amava. Per festeggiare i 100 anni della vittoria della Mercedes alla Targa Florio del 1924, poi, nel primo pomeriggio George Russell è sceso in pista con una rossa 2 litri Tipo Indy, la vettura che conquistò quella edizione, percorrendo un paio di giri dell’Autodromo internazionale Enzo e Dino Ferrari. Il pilota inglese indossava per l’occasione una tuta dell’epoca. In serata l’Aci ha fatto sapere che per chi è già in possesso del biglietto circolare è possibile acquistare tagliandi per le tribune Acque Minerali 5, Gresini Variante Alta 4 e Villeneuve 3 per domani, sabato o domenica, pagando direttamente la differenza alle biglietterie dell’Autodromo internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola. Domani sul Corriere Romagna il racconto della prima giornata e lo speciale Gran Premio di Imola. FOTO RICC LIBE/MMPH