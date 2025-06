Imola, la Fiera agricola è un viaggio nella cultura contadina - Gallery

Ha inaugurato ieri alle 18 la nuova edizione della Fiera agricola del Santerno, che continuerà anche nel weekend con un fitto cartellone di appuntamenti.

Il programma di oggi

La giornata di oggi si è aperto alle 9 con le valutazioni della Mostra Nazionale dell’Asino Italiano, seguita da un’ulteriore dimostrazione di mungitura (alle 9.30) e dal confronto morfologico della XIII Rassegna Inter-Regionale dell’Asino Romagnolo. La mattinata si arricchisce di attività didattiche: dalle 10, l’incontro “Nel cuore dell’alveare” invita a scoprire api e miele in compagnia degli esperti Francesco Golinucci e Andrea Zani, mentre La Serra Garden (ore 10–12. ci parlerà di erbe aromatiche, dalla coltivazione all’uso in cucina. Per i più piccoli, da non perdere “A veglia col Fulesta” (ore 11) e l’incontro sul “Pollaio famigliare” con il dottor Alessio Zanon. Alle 11.30, il maestro tosatore Ivo Fabbri sarà protagonista della tosatura delle pecore.Nel pomeriggio si replica il Gran Galà del Somaro (alle 14.30) e prosegue il confronto morfologico degli asini (categorie 4–6 anni, ore 15.30). Alle 17, lo showcooking del Vitellone Bianco IGP offrirà un viaggio nel gusto con degustazioni guidate e analisi sensoriali. Dalle 18, spazio al Meeting Regionale del Cavallo Agricolo Italiano da Tiro Pesante Rapido, ai balli country con i Wild Angels (ore 18.00–20.00 e 21.00), al concerto degli Ariafina (ore 19.00) e alla consueta mungitura serale (ore 20.00). La serata si chiuderà in musica con Vittorio Bonetti (ore 21.30) e con l’Orchestrona di Forlimpopoli (ore 21.30), gruppo simbolo della musica popolare emiliano-romagnola.

Il programma di domenica

Domani si inizia prestissimo, alle 6, con la tradizionale Gara di canto del gallo, una sfida tra esemplari italiani valutati da cronometristi ufficiali, seguita da caffè e bomboloni offerti dal Bar Mirella. Alle 9 partirà l’Agripedalata sulla Ciclovia del Santerno, percorso cicloturistico adatto a tutte le età con merenda contadina offerta da Coldiretti. Il programma proseguirà con la sfilata e premiazione finale della Rassegna dell’Asino Romagnolo (alle 9) e la consueta mungitura a mano (ore 9.30). Alle 10.00, tornano gli appuntamenti su erbe aromatiche e le fiabe e canzoni in dialetto romagnolo con Fabrizio Caveja Barnabè, seguiti dal convegno nazionale sulle razze asinine italiane (ore 11), che vedrà coinvolti esperti e docenti universitari da tutta Italia. Alle 11.30, nuova dimostrazione di tosatura delle pecore, mentre dalle 11.00 alle 12.30 proseguirà lo showcooking del Vitellone Bianco. Nel pomeriggio, oltre alle sfilate asinine (ore 14.30), ci sarà un incontro a cura di Slow Food Imola sull’importanza dei Presìdi nella valorizzazione delle razze e varietà autoctone (ore 15.00–16.30) Interverranno: Alessio Zanon, veterinario esperto di biodiversità zootecnica; Lia Cortesi, Presidio Slow Food Mora Romagnola; Riccardo Marinelli, Presidio Slow Food della Moretta dii Vignola; Andrea Gentilini, Presidio Slow Food Pollo Romagnolo. A seguire, nuovamente in scena balli country, showcooking e il Trebbo letterario per i più piccoli. Gran finale a partire dalle 18.00, con il concerto “E mi surela”, lo spettacolo del Rossano Ranch (Gran Galà del Somaro), l’ultima rassegna dei bovini di razza romagnola (ore 19.00) e le attività dedicate ai bambini con gli asinelli. La fiera si concluderà simbolicamente con l’ultima mungitura a mano, prevista per le 20.

Laboratori ed esperienze