Imola, la Fiera Agricola del Santerno torna dal 20 al 22 giugno

Dal 20 al 22 giugno torna, per la sua tredicesima edizione, la Fiera Agricola del Santerno, appuntamento che rende protagonista, in città, il mondo dell’agricoltura. Un momento ormai consolidato nel calendario cittadino di eventi che inaugurano la stagione estiva. La Fiera torna nella sua ormai tradizionale sede, quella del complesso di Sante Zennaro (sito in via Pirandello, 12), spazio ideale per l’incontro tra mondo agricolo e il vastissimo pubblico interessato alla manifestazione. Un evento molto atteso da tutta la cittadinanza e dai numerosi visitatori che sono stati 50 mila in occasione della scorsa edizione.

La “Fiera Agricola del Santerno” è organizzata dal Comune di Imola in collaborazione con il Consorzio Utenti Canale dei Molini e il supporto delle Associazioni agricole Coldiretti, Cia, Confagricoltura e Terra Viva. Fondamentale il contributo economico della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, Gruppo Hera SPA, CLAI, Impresa Coromano, TBR Costruzioni Generali, BCC Ravennate Forlivese e Imolese, CACI Società Agricola, CILA CIICAI, Legacoop Imola, Confcooperative Terre d’Emilia, Astafrutta Altedo, CEER – RES OMNIA e Molino Guidi.

La manifestazione aprirà i cancelli venerdì 20 giugno alle ore 18 e alle ore 18.30 sarà ufficialmente inaugurata alla presenza del Sindaco Marco Panieri, dell’assessore allo Sviluppo Economico-Agricoltura Pierangelo Raffini, del presidente del Consorzio del Canale dei Mulini di Imola, Giordano Zambrini, dei rappresentanti delle associazioni agricole. La fiera sarà aperta secondo il seguente calendario: venerdì 20 giugno dalle ore 18 alle ore 23; sabato 21 giugno dalle ore 9 alle ore 23 e domenica 22 giugno dalle ore 9 alle ore 21. L’ingresso è gratuito e la manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo.