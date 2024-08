Imola, la Festa di San Cassiano tra religione, storia e musica

Agosto, tempo di ferie ma anche di celebrare la Festa di San Cassiano, una tre giorni di eventi dedicati al patrono della città e della Diocesi di Imola che ricorre il 13 agosto.

Ricco, come sempre, il programma tra sacro (celebrazioni religiose) e profano (giochi, musica, cortei, storia e l’imperdibile pedalata). Si parte domenica 11 agosto, alle 21, con il concerto della Filarmonica Città di Imola nel chiostro di Palazzo Monsignani. Il 12, invece, si terrà la pedalata aperta a tutti organizzata dal 2016 da Nino Ceroni, uno che di bici se ne intende (non solo per l’organizzazione del Campionato del mondo di ciclismo a Imola nel 1968). Partenza alle 17.30 dalla cattedrale, con il gruppo che raggiungerà il cippo di San Cassiano agli scavi di Villa Clelia dove la professoressa Fabrizia Fiumi, oltre a descrivere gli scavi, leggerà la prima attestazione della tomba e del culto di San Cassiano del poeta Venanzio Fortunato. Al rientro, intorno alle 19, sorteggio di alcuni premi, tra cui anche una bicicletta. A seguire, il ristoro presso “Il Ristorico” di Palazzo Monsignani, mentre alle 21 sempre nel chiostro del palazzo si terrà l’apprezzato Grande gioco dei Santi e dei Santini (partecipazione gratuita e primo premio una bicicletta).

Il clou, ovviamente, martedì 13 agosto, giorno di San Cassiano. Alle 10.30 la messa solenne in cattedrale officiata dal vescovo monsignor Giovanni Mosciatti, con l’animazione liturgica affidata alla Corale “Lorenzo Perosi”. Alle 16 chi vorrà potrà visitare il Museo diocesano, il Museo delle carrozze e il Giardino storico aperti insieme per l’occasione. Prevista anche l’esposizione dei pittori Giovanni Pastore e Antonio Moscatello e le invenzioni di Vittorio Tassoni. Alle 17.45 il corteo storico in costume sul sagrato della cattedrale con la presenza per la prima volta della Contesa Estense di Lugo rappresentata dal Rione Madonna delle Stuoie. Insieme a loro, l’immancabile Rione Rosso di Faenza, il Gruppo Alidosiano di Castel del Rio e i Difensori della Rocca di Imola. Alle 19 la benedizione con l’esposizione della reliquia di San Cassiano e, per finire, alle 21, in cattedrale i canti sacri della Corale “Lorenzo Perosi”.