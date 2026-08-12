Imola, la festa di San Cassiano è entrata nel vivo con la tradizionale pedalata per la pace FOTOGALLERY MMPH

Alla vigilia della giornata del patrono della città, San Cassiano che si celebra oggi, ieri pomeriggio è andata in scena come ormai accade da anni la Pedalata della pace. Alle 18 si sono ritrovati in piazza Matteotti poi davanti al sagrato della cattedrale di San Cassiano poi i partecipanti hanno raggiunto l’area archeologica di via Villa Clelia per la preghiera dopo al cippo di San Cassiano. Oggi sarà la giornata delle celebrazioni religiose che inizieranno con le messe delle 7 e delle 9, mentre il vescovo Giovanni Mosciatti officerà quella delle 10:30 insieme ai sacerdoti della Diocesi. Nel pomeriggio dalle 16 alle 19 saranno poi visitabili il museo diocesano, il museo delle carrozze e il giardino storico di Palazzo vescovile. Alle 17.30 la benedizione con la reliquia del patrono e alle 17.45 la rievocazione storica in costume con il gruppo alidosiano di Castel del Rio e i Difensori della Rocca di Imola. In conclusione alle 21 a palazzo Monsignani concerto della corale Lorenzo Perosi insieme all’Accademia Incontri col maestro.