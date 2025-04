Imola, la fan zone del Wec si popola subito di tifosi anche tanti ragazzi imolesi al concerto di Gue Pequeno GALLERY

Il pubblico del Wec che ha debuttato giovedì alla parata dei piloti in piazza Matteotti, di ora in ora diventa una presenza sempre più visibile in città. e questo nonostante il meteo non proprio accogliente, fra vento forte, basse temperature e solo rari sprazzi di sole dal pomeriggio. Nella serata di ieri anche tanti ragazzi imolesi hanno acquistato il biglietto del Wec per accedere alla fan zone e ascoltare il concerto del rapper Gue Pequeno

In previsione però di un’affluenza comunque consistente, il Comune ha emesso alla vigila del week end di gara un’ordinanza che vieta la vendita per asporto e somministrazione di bevande alcoliche con grado alcolico superiore a 5 gradi e di altre bevande e prodotti, in contenitori di vetro e/o lattine. Questo vale in una trentina di strade fra centro e autodromo, è inoltre vietato l’ingresso all’impianto con bottiglie, bicchieri di vetro e lattine; per questo è stato previsto anche un servizio di sorveglianza dell’area della manifestazione, per evitare che rifiuti quali lattine, bottiglie o altri contenitori atti ad offendere, rimangano depositati a terra al di fuori degli appositi contenitori per rifiuti. L’inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa che va da 25 a 500 euro.

Per il pubblico del Wec, fra un giro di prova e l’altro, in attesa della gara di domenica, la fan zone sul retro della tribuna centrale è diventata immediatamente il cuore nevralgico della manifestazione. Solo chi ha pagato il biglietto, oltre ad avere l’accesso a tutto il parco e alle zone da dove è possibile vedere la pista, può usufruire delle attrazioni dell’area, dalla ruota panoramica ai vari simulatori, alla pista delle automobiline, presi come sempre d’assalto da ragazzi e famiglie. Oggi, dopo le ultime prove libere alle 10.40 e le sessioni di autografi in pit lane, prenderanno il via le qualifiche alle 14.30, con una durata di circa un’ora. Il vero spettacolo inizierà domenica con il semaforo verde per la FIA WEC 6 Hours of Imola dalle 13 alle 19. In fan zone, attiva per tutta la durata dell’evento, continuano le attività di intrattenimento e le finestre di interviste ai piloti. Da non perdere la ruota panoramica gratuita, per godersi il circuito nella sua interezza, l’arrivo del dirigibile Goodyear Blimp in occasione del suo centenario, il Dinner in the Sky all’altezza della Rivazza. Intanto in crntro nella galleria della Fondazione a palazzo Sersanti ha inaugurato la mostra dedicata al pilota imolese Fausto Gresini. FOTO MMPH