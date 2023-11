Imola. La famiglia super longeva: Giuseppina compie cento anni, anche la mamma aveva raggiunto il secolo

Nei giorni scorsi ha compiuto i 100 anni la signora Giuseppina Gamberini, che li ha festeggiati nell’abbraccio dei due figli, delle tre nipoti e dei cinque pronipoti, mentre a formularle gli auguri a nome della Città e consegnarle la medaglia dei centenari è stato il sindaco Marco Panieri.

Nata a Imola, il 2 novembre 1923, in una famiglia di agricoltori, con le sorelle Giulia e Clotilde e il fratello Francesco, la signora Giuseppina è di stirpe longeva, visto che anche la mamma Maria Guerra ha raggiunto il traguardo dei 100 anni.

Sposatasi con Giorgio Allegri nel 1948, dal matrimonio sono nati i figli Marco e Cristina. “Nella vita ha sempre fatto la sarta, accudendo nel contempo la famiglia. Poi, raggiunta la meritata pensione, si è dedicata completamente a crescere noi nipoti. E’ sempre stata una persona molto buona, solare, col sorriso” racconta la nipote Chiara Foschini.

Ancora oggi le piace guardare la televisione, per tenersi informata e soprattutto ama stare in compagnia e chiacchierare, per raccontare la propria vita e commentare i fatti di oggi.