Imola, la donazione di Leclerc per il nuovo centro civico: via alle demolizioni a Spazzate Sassatelli

Sono iniziate in questi giorni le operazioni propedeutiche alla demolizione dell’edificio che ospitava le ex scuole di Spazzate Sassatelli, in via Cardinala 22. Si tratta di un passo concreto verso la costruzione del nuovo centro civico polifunzionale, che sorgerà nello stesso lotto, nel cuore della frazione duramente colpita dalle alluvioni del maggio 2023.

L’intervento rientra nel progetto esecutivo approvato dall’Amministrazione comunale, per un investimento complessivo di quasi 530mila euro, finanziato in larga parte grazie alla generosa donazione del pilota di Formula 1 della Ferrari, Charles Leclerc, tramite un’asta benefica.

Il nuovo edificio, che sarà realizzato da Area Blu, avrà una pianta rettangolare di circa 128 metri quadrati, con copertura in legno Xlam, pareti in muratura portante e aperture a 45 gradi per ottimizzare l’ingresso di luce naturale. Il fabbricato sarà classificato Nzeb – Nearly Zero Energy Building, ovvero a bassissimo consumo energetico, e comprenderà una sala polivalente, una saletta, servizi igienici e una centrale termica.

L’intervento segue di pochi mesi l’apertura del nuovo spazio poliambulatoriale all’incrocio tra via Cardinala e via Benelli, realizzato anch’esso grazie alle risorse raccolte da Leclerc. Entrambe le opere si inseriscono in un più ampio piano di rilancio dei servizi nella frazione, attraverso la riqualificazione di immobili pubblici danneggiati o dismessi.

Il cantiere sarà avviato dopo la completa rimozione dell’edificio esistente, e i lavori di costruzione dovrebbero concludersi entro pochi mesi dal loro avvio.