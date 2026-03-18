Imola, la cooperativa Clai festeggia 64 anni di impegno per la filiera di qualità e il territorio

La Cooperativa Clai celebra il suo 64° anniversario. Fu fondata, infatti, il 20 marzo 1962 da un gruppo di giovani mezzadri, agricoltori e allevatori insediati nell’area di Imola, che decise di unirsi sotto il segno della cooperazione per essere protagonisti del cambiamento in atto in agricoltura in quegli anni e per cercare di dare ulteriore valore, forza e progettualità al proprio lavoro. Da allora la storia è andata avanti mantenendo il legame e l’impegno sul territorio per una produzione agroalimentare di qualità.