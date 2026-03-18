Imola, la cooperativa Clai festeggia 64 anni di impegno per la filiera di qualità e il territorio

La Cooperativa Clai celebra il suo 64° anniversario. Fu fondata, infatti, il 20 marzo 1962 da un gruppo di giovani mezzadri, agricoltori e allevatori insediati nell’area di Imola, che decise di unirsi sotto il segno della cooperazione per essere protagonisti del cambiamento in atto in agricoltura in quegli anni e per cercare di dare ulteriore valore, forza e progettualità al proprio lavoro. Da allora la storia è andata avanti mantenendo il legame e l’impegno sul territorio per una produzione agroalimentare di qualità.

Stabilimenti e brand

Oggi, la Clai conta quattro stabilimenti produttivi (a Sasso Morelli di Imola, Faenza, Langhirano e Palazzuolo sul Senio), tre brand riconosciuti a livello nazionale (Clai per le carni e i salumi, Zuarina per i prosciutti di Parma Dop, Faggiola per i formaggi toscani artigianali), nove punti vendita diretti sul territorio, le Macellerie del Contadino, oltre 600 dipendenti e 255 soci. «Ogni anno che passa ci convince di più che, tra i diversi modelli d’impresa, il modello cooperativo sia quello che più risponde alle esigenze delle persone - afferma il presidente Giovanni Bettini - . Abbiamo costruito questa impresa sul patto tra chi alleva, chi lavora e chi trasforma. Tre generazioni dopo, quel patto è ancora vivo. Anzi, si è arricchito di nuovi valori: la sostenibilità ambientale, l’innovazione tecnologica, il legame con la comunità».

Filiera e prodotti

La filiera 100% italiana rimane il tratto distintivo fondamentale della produzione: le carni suine conferite dai soci allevatori, inseriti nei disciplinari Dop di Parma e San Daniele, così come le carni bovine, vengono lavorate negli stabilimenti certificati IFS Food e BRCGS, con la tracciabilità garantita dalla certificazione ISO 22005. Accanto ai salumi storici come la salsiccia passita di Romagna e il salame senza conservanti Imola 1962, ci sono il guanciale stagionato, il prosciutto di Parma Dop Zuarina, le nuove Fragranze di Salame aromatizzate con erbe, spezie e alchermes, oltre alle eccellenze casearie della Faggiola, custodi di un artigianato d’Appennino. «Celebrando questo anniversario - continua Bettini - non festeggiamo solo un traguardo temporale, ma il valore di un “Noi”, di una comunità che da 64 anni lavora insieme con responsabilità e visione. Clai è cresciuta grazie al lavoro e all’impegno di tanti, forti dei principi cooperativi che ne hanno guidato la nascita: qualità, rispetto del territorio e centralità delle persone. Guardiamo al futuro con la stessa determinazione, consapevoli che la nostra forza risiede nella collaborazione e nella fiducia costruita nel tempo».

Impegno per il territorio