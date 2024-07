Imola, la città si colora con il Festival del folclore tutti gli spettacoli GALLERY

Questa mattina il centro storico si è riempito di colori con la sfilata dei gruppi che partecipano al 33° Festival internazionale del folclore di Imola, i gruppi sono stati poi accolti dal sindaco Marco Panieri per il tradizionale saluto dell’amministrazione comunale e lo scambio di doni. In serata, sempre oggi, lo spettacolo continuerà nell’area verde del complesso Sante Zennaro, a ingresso gratuito. La manifestazione ideata, organizzata e gestita dal gruppo dei Canterini e Danzerini Romagnoli Turibio Baruzzi APS di Imola continuerà con vari appuntamenti fino al 30 luglio, con cinque serate tra Imola, il circondario e la provincia di Ravenna. Domani lo spettacolo sarà ancora a Imola al Teatro Ebe Stignani alle 21, poi lunedì alle 21 a Massa Lombarda in piazza Matteotti e martedì 30 a Riolo terme in piazza Mazzanti sempre alle 21.

Per questa edizione i gruppi partecipanti sono: dal Benin Troupe Les Supers Anges du Benin (Africa), dal Venezuela Escuela Municipal de Danzas “Mariara” (America meridionale), da Taiwan Dance Company “Ouyang Huichen” (Asia orientale). Ci sarà ovviamente anche il gruppo imolese dei Canterini e Danzerini Romagnoli Turibio Baruzzi per fare gli onori di casa in veste di quarto gruppo, alle due serate imolesi con cante e danze della tradizione di Romagna.