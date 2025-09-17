Imola, la Cgil per Gaza: presidio venerdì 19 settembre

La Cgil si mobilita contro l’invasione israeliana a Gaza e venerdì 19 settembre sarà una giornata di mobilitazione nazionale con manifestazioni, scioperi e presidi. A Imola, come in tutta l’Emilia Romagna, sciopero di 4 ore (le ultime 4 del turno) in tutti i settori privati (sono esclusi i servizi pubblici essenziali) e presidio alle ore 17 nella piazzetta dell’Ulivo (piazza Conciliazione), con corteo fino alla piazzetta dell’Orologio (piazza Caduti per la Libertà). “È necessario fermare ogni intervento militare nella Striscia, garantire corridoi umanitari, mettere in sicurezza la popolazione civile, sostenere e garantire la sicurezza di tutte le missioni umanitarie in corso, compresa la Global Sumud Flotilla, come priorità immediate. Chiediamo che venga sospeso ogni accordo di cooperazione commerciale e militare con Israele finché non si ferma la guerra a Gaza e l’occupazione della Cisgiordania. È necessario mettere in campo azioni concrete per rimuovere l’embargo umanitario e riconoscere lo stato di Palestina. I governi e le istituzioni internazionali si adoperino immediatamente per fermare ciò che sta accadendo, fino ad arrivare alla convocazione di una conferenza di Pace sotto egida Onu”.